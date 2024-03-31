Artvin Belediye başkan adayları kimlerdir? Artvin Belediyesi hangi partide? Artvin Belediye başkanı kimdir? Artvin Belediyesi hangi partide? Artvin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Artvin Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Artvin Belediyesini hangi parti kazandı ve Artvin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Artvin yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:16 facebook

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