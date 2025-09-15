Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran Köyü’ne gidiyor.

Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

Doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

"Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen’in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.