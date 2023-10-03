Arzu isminin anlamı nedir? İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Arzu adının anlamını biliyor musunuz? Arzu ismi farklı anlamları taşımaktadır.

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Arzu isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARZU ADININ ANLAMI NEDİR?

Arzu ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Arzu adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Arzu isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REKLAM

ARZU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Arzu ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İnsanın bir şeye karşı duyduğu istek, dilek.

Cinsi istek.

ARZU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Arzu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Arzu adını koymak caizdir.

ARZU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Arzu ismini kullanan 121.501 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Arzu ismini kullanan 29.998 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Arzu ismini kullanan 8.001 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Arzu ismini kullanan 7.882 kişi bulunmaktadır.

ARZU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Arzu ismindekiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

ÖNERİLEN VİDEO