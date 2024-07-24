Asansör faciası! Olay, Ankara'da meydana geldi. 13 yaşındaki iki arkadaş asansörde mahsur kalınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri onları kurtarmak için geldi. Ama iddiaya göre Berensu, ellerinden kayıverdi. Asansör boşluğundan 5 kat aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Habertürk Giriş: 24.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:30 facebook

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