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        Haberler Gündem Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı

        Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde üst geçit asansörüne binen 2 kişiden 1'i, güvenlik kamerasına köpük sıktı. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:43 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:43
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        Güvenlik kamerasına köpük sıktı
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        Körfez ilçesi Yarımca mevkisinde bulunan üst geçidin asansörüne binen 2 kişiden 1’i, asansörün kabinindeki güvenlik kamerasına dokundu, diğeri ise köpük sıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Yaşanılan olayla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kameralar hem güvenlik hem de kamu düzeni için olmazsa olmazımız. Bu alanlara zarar vermek yalnızca bir aygıta değil, toplumun tamamına zarar vermektir. Kamu malı hepimizin ortak değeri. Gençlerimizin daha duyarlı ve bilinçli davranmasını istiyoruz. Bu şehirde her bir yapı, hepimizin ortak emeğidir” ifadelerine yer verdi.

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        #Kameraya köpük
        #haberler
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