Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli oldu mu, 4. toplantı yapılacak mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı ne zaman saat kaçta?
Bugün asgari ücret için yeniden bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız." ifadelere nedeniyle 4. bir toplantının olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, asgari ücret 4. toplantı tarihi belli oldu mu, 4. toplantı olacak mı? İşte, detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Normalde dört kez toplanarak asgari ücreti belirleyen Komisyon için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız." demişti. Aynı şekilde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da "Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Peki, asgari ücret 4. toplantı tarihi belli oldu mu, 4. toplantı olacak mı? İşte, detaylar...
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU? 4. TOPLANTI YAPILACAK MI?
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve 4. toplantı tarihinin belli olmadığını söyledi.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTIDA NELER OLDU?
Rakamların konuşulmasının beklendiği üçüncü toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar açıklamasında "Temennimiz hayırlı olması. Sabah saatlerinde başkanlar kurulumuzda buluştuk. Sonrasında da komisyona katıldık. Rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.
16 ARALIK ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTIDA NELER OLDU?
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2. toplantı sonrasında şu açıklamalarda bulundu;
"Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlama masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli.
Rakamı işveren temsilcilerinden açıklamalarını istedik ancak rakam açıklanmadı.
Toplu iş sözleşmesi müzakere masası ancak asgari ücret pazarlık masası değil. Toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, sonuçta bir yere gelinir. Anlaşılamadığında greve kadar yolumuz var o yüzden orada rakam teklifi veriyoruz.
Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler.
Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum.
3. toplantı öncesi bir rakamın belirlenmesini yine bekliyoruz. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyorlar. Biz rakam açıklayınca bunun altında kalırız. Biz para veren taraf değiliz."
10 ARALIK ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTIDA NELER OLDU?
Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.
İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.