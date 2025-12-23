Habertürk
        ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU SON DAKİKA 2026 OCAK | Asgari ücret ne kadar oldu?

        Asgari ücret zammı belli oldu! 2026 Ocak asgari ücret ne kadar oldu?

        Milyonlar kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü ve son toplantısını, 23 Aralık Salı günü saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammının net ve brüt tutarını açıkladı. Asgari ücret zammı ile birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2026 Ocak net asgari ücret...

        Giriş: 23.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:47
        Son dakika... Asgari ücret zammı açıklandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 23 Aralık günü gerçekleştirdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette zam oranını açıkladı. Peki, "Asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıkladı.

        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapıldı.

        BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada şunu ifade etti:

        Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yanyana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca müsibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir.

        Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir.

        Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

        1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir.

        2026 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLDU?

        1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

