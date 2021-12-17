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Asgari ücret brüt ne kadar oldu? 2022 net ve brüt asgari ücret

Asgari ücret dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. %50 oranında bir artış ile asgari ücret 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Vatandaşlar net ve brüt asgari ücret farkını merak ediyor. İşte asgari ücret 2022 net ve brüt

Asgari ücret brüt 2022 ne kadar? Asgari ücret net ve brüt 2022

Yeni asgari ücret dün 15:20 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından net ve brüt asgari ücret merak ediliyor. İşte 2022 net ve brüt asgari ücret

ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET NE KADAR?

Asgari Ücret 2022'de 4 bin 253,4 lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artışla 4 bin 253,4 lira olduğunu açıkladı. Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını da duyurdu.

2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, Net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775.6 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ (TL, AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ % 14 700,56
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,6
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

NET BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

NET BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır.

Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

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