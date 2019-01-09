2019'da devam edecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu
Eylül ayında sona eren asgari ücret desteği, 12 ay boyunca uygulanmak üzere bu yıl yeniden başlatılacak. Buna göre, 500’den az işçi çalıştıran işyerlerinde işçi başına aylık 150 lira, 500’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise işçi başına aylık 100.8 lira asgari ücret desteği sağlanacak.
Asgari ücret desteği, 2018 yılında aylık brüt kazancı 3 bin 60 lira ve altındaki işçi sayısı üzerinden yapılacak. Asgariücret desteği, sendikalı işyerlerinde ise aylık brüt kazancı 6 bin 90 lira ve altında olan işçiler için sağlanacak.
İNTERNETTEN SATIŞ YAPAN KADINLARA ESNAF MUAFLIĞI
Başta ev kadınları olmak üzere evlerinde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanıyorlar. Bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamda satanlar esnaf muafiyetlerini kaybederek, basit veya gerçek usulde ticari kazanç mükellefi oluyor.
Yapılan düzenlemeyle yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların, muafiyetlerini kaybetmemeleri sağlanacak. Bu haktan başta ev kadınları olmak üzere küçük esnaf yararlanacak. Böylece, internet üzerinden yıllık 30 bin 700 liraya kadar satış yapanlar, esnaf muafiyetinden yararlanmaya devam edebilecek.
UEFA FİNAL MAÇLARI İÇİN VERGİ MUAFİYETİ
Türkiye’de yapılacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları için katma değer vergisi (KDV) muafiyeti uygulanacak.
Söz konusu final maçları için katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den muaf olacak. UEFA’nın ve spor kulüplerinin bu müsabakalar dolayısıyla Türkiye’de elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden de muaf tutulacak.
RİZE, İZMİR ÇANDARLI VE AHLAT’A KIYI KANUNU MUAFİYETİ
Rize, Vangölü kıyısındaki Bitlis’in Ahlat ilçesi ve İzmir’in Çandarlı ilçesinde koordinatları belirlenen alanlar, Kıyı Kanunu’nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.