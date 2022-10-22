ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 TL, net 2826 TL olarak uygulandı.

2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artırılarak 4253,40 TL’ye,

brüt asgari ücret de yüzde 39.9 artışla 5.004 TL’ye yükseltildi. TÜFE’nin aralık ayında yüzde 13.58, ocakta yüzde 11.10 oranında artmasıyla ocak ayından ocak ayına yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 48.69’a çıkması üzerine şubat ayında asgari ücrete ara zam tartışması başladı.

Bunun üzerine, 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi.

Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi.