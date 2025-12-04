Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. İlk toplantı tarihi belli olurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının değişmesi de gündeme alındı. İşçi konfederasyonlarının tepki göstermesi üzerine, Komisyondaki hükümet yetkilisi sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlıyor?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YAPISI DEĞİŞİYOR: KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?

Geçtiğimiz sene, TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK'in olumsuz görüşlerine rağmen asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi İşçi konfederasyonlarının tepksini çekmişti. Öyle ki TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten arka arkaya açıklama gelmiş ve 2026 asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını ifade etmişlerdi.

İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atı. REKLAM Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek. Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde. TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor. BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları'nda, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde sosyal diyalog çerçevesinde karar alınacağını açıkladı. Işıkhan, işçilerin refahını koruyan ve iş verenlerin üretim gücünü gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.