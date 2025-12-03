Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak?

        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Asgari ücret toplantısı ne zaman?

        Asgari ücret zammında ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlemektedir. Asgari ücret son olarak 2025 ocak ayında 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22 bin 104,67 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak?" İşte asgari ücret ilk toplantı tarihi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:48
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu!
        Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Yapılan son dakika açıklaması, "Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi...

        ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Komisyon saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek

        TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

        2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

        Yıl Net asgari ücret (TL)
        2025 22.104
        2024 17.002
        2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
        2023 (Ocak-Haziran) 8.506
        2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
        2022 (Ocak-Haziran) 4.253
        2021 2.833
        2020 2.324
        2019 2.020
        2018 1.603
        2017 1.404
