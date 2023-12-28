Asgari ücret zammı 2024 belli oldu! Net ve brüt asgari ücret ne kadar kaç TL oldu? İşte zamlı maaş tablosu - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammı 2024 belli oldu! Net ve brüt asgari ücret ne kadar kaç TL oldu? İşte zamlı maaş tablosu - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammı 2024 belli oldu. Zammın belli olmasının ardından gözler net ve brüt asgari ücret zammına çevrildi. Peki, asgari ücret zammı 2024 yılında ne kadar kaç TL olacak? İşte merak edilen net ve brüt asgari ücret zam oranı ile ilgili detaylar...

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 2024 asgari ücret zammıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

3 Şurada Paylaş!









Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."