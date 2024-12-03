Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 Ocak zammı için asgari ücret ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret zammı için hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında zam pazarlığı sonrası yeni tutar belli olacak. Milyonlarca çalışan 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt ararken asgari ücret ilk toplantı tarihi belli oldu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari ücret artışı konusunda "Ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz" demişti. Peki 2025 Ocak ayı Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammında son dakika gelişmeler
Asgari ücret zammı 2025 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren ocak asgari ücret zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. Bu kapsamda işçiden işverene binlerce kişi "Ocak ayı 2025 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücrette son durum
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek.
Komisyonun, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.
İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantı ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak.
"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Asgari ücretin, komisyon tarafından belirlendiğini anımsatan Şimşek, "Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE'ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık." diye konuştu.
Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkati çekerek en düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 yükseldiğini belirtti. Asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttığının altını çizen Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), enflasyonla mücadele konusunda savunulan düşük asgari ücret yaklaşımının kabul edilmeyeceğini bildirdi.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 25. Çalışma Dönemi Altıncı Toplantısı konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, asgari ücret için şu ifadeler kullanıldı;
"Asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurumun tutar veya artış oranı açıkladığının altı çizilen açıklamada, “Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Kurul, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmektedir."
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.
Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek;
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak