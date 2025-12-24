ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, KAÇ TL ZAMLANDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirdi.

Böylelikle asgari ücrete yüzde 27'lik artış gerçekleştirilmiş oldu.

Brüt olarak 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL oldu.

2026 net asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL oldu. Bakan Işıkhan geçen yıl 1000 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin de 1.270 TL'ye çıktığını söyledi.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında uygulanacak asgari ücret 2025 yılına göre yüzde 27 oranında zamlandı. Brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret de 28.075 TL oldu. Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışan işçiler yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 1 Şubat’ta alacaklar.