Asgari ücret zammı ocak 2026: Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücrete yapılan zam, üretimden tüketime birçok kalemi doğrudan etkiliyor. Bilindiği üzere 2025 Ocak ayında asgari ücret net tutarı yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise gözler "2026 Asgari Ücret maaş zammı net, brüt ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" sorularının yanıtına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin güncel rakamını duyurdu. İşte, net ve brüt 2026 ocak asgari ücret son dakika gelişmeleri
Asgari ücret zammı açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Milyonların kilitlendiği açıklamaya göre; asgari ücrete yüzde 27'lik artış gerçekleştirilmiş oldu. Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık veri birçok kalemi etkileyecek veriler arasında yer alıyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte asgari ücret 2026 zammı gelişmeleri
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, KAÇ TL ZAMLANDI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirdi.
Böylelikle asgari ücrete yüzde 27'lik artış gerçekleştirilmiş oldu.
Brüt olarak 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL oldu.
2026 net asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL oldu. Bakan Işıkhan geçen yıl 1000 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin de 1.270 TL'ye çıktığını söyledi.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılında uygulanacak asgari ücret 2025 yılına göre yüzde 27 oranında zamlandı. Brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret de 28.075 TL oldu. Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışan işçiler yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 1 Şubat’ta alacaklar.
ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Asgari ücrete yapılan zam işçilerin yanı sıra milyonlarca vatandaşı da etkiliyor. Askerlik, doğum borçlanmaları, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, isteğe bağlı sigorta, genel sağlık sigortası primi gibi birçok kalem asgari ücrete bağlı olarak zamlanacak. 2025 yılında 780,16 TL olan aylık GSS primi gelecek yıl 1.981,80 TL'ye çıkacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ YÜZDE 154 ARTACAK
Asgari ücret her ne kadar yüzde 27 oranında artsa da gelecek yıl asgari ücrete bağlı bazı kalemlerde daha yüksek artışlar yaşanacak. Bunların başında genel sağlık sigortası (GSS) primleri geliyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ YÜZDE 79 ARTACAK
Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendi belirlediği prime esas kazancın yüzde 32’si oranında ödenmekte iken, gelecek yıldan itibaren doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmalarında bu oran yüzde 45’e çıkacak.
Mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 277,39 TL iken gelecek yıl 495,45 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 149.791 TL’den 267.543 TL’ye çıkacak. Askerlik borçlanma maliyeti 2025 yılına göre yüzde 79 oranında artacak.
Doğum borçlanması maliyeti sadece asgari ücret oranında artacak. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 199.720 TL’den 253.670 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 53.950 TL artacak.
Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyip 2025 yılındaki koşullarla borçlanma yapabilecekler.
İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK
İşsizlik ödeneği son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40’ı oranında ödeniyor ve brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. En düşük işsizlik ödeneği net 10.323 TL’den 13.111 TL’ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 20.646 TL’den 26.222 TL’ye çıkacak.
İşsizlik ödeneği almaya devam edenlerden, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 32.778 TL’nin altında olanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. Süre bitimine kadar önceki tutarda işsizlik ödeneği almaya devam edecekler.
İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 32.778 TL’nin üzerinde olanların kalan işsizlik ödenekleri ise artacak. Örneğin, son 4 aylık ortalama brüt ücreti 60 bin lira olan işçinin işsizlik ödeneği hakkı normalde 23.818 liradır. Ancak, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 80’ini aşamadığı için bu kişiye 20.646 TL işsizlik ödeneği verildi. İşsizlik ödeneği tavanı 1 Ocak’tan itibaren 26.222 TL’ye çıkacağından bu işçinin işsizlik maaşının kalan tutarı ocak ayından 23.818 TL üzerinden ödenecek.