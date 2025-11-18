Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması: Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette zam tartışmaları başladı. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından belirlenecek asgari ücret zammında senaryolar belli oldu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2026 Ocak asgari ücrete zammında son durum...
Asgari ücret zammında yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari ücret, enflasyon rakamlarını başta olmak üzere bazı kritirler dikkate alınarak belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi son olarak 2025 yılı ocak ayında asgari ücret yüzde 30 artışla brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak açıklanmıştı. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman?" İşte detaylar...
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Işıkhan, 2025-2028 dönemini kapsayan ulusal istihdam stratejisi ve sendikalaşma oranlarına ilişkin, "2013 yılında yüzde 9,21 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranı 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselmiştir. Kamu görevlilerinde ise 2002 yılında yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı 2025 yılında yüzde 76,88 seviyelerine çıkmıştır. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseltildi; böylece, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 223 artırılmış oldu. Bu sene de aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" değerlendirmesinde bulundu.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre;
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.
Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti. Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.