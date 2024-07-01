Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Şimşek açıkladı! 2024 Temmuz zammında asgari ücrete ara zam olacak mı?
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ara zam konusunda bir açıklama da Bakan Mehmet Şimşek'ten geldi. Temmuz ayına girilmesiyle memur ve emekli zammının yanı sıra asgari ücrete ara zam var mı merak ediliyor. Habertürk'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını açıkladı. Peki Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2024 Temmuz zammında asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte asgari ücret zammı son dakika haberleri
Asgari ücrete ara zam son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Normal şartlar altında yılda bir kez zam yapılan asgari ücrete geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz aylarında iki kez zam yapılmıştı. Asgari ücretliler geçen yılın ardından güncel asgari ücretin zamlanıp zamlanmayacağını merak ediyor. Peki, Temmuz’da Asgari ücrete ara zam gelecek mi, açıklama var mı?
BAKAN ŞİMŞEK’TEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Şimşek: Sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT-Habertürk yayınına katıldı.
"Asgari ücret bu yıl reel olarak artmış olacak"
Bizim için önemli olan dengesizliklerin giderilmesi ve bunu da kalıcı hale getirmek. Vatandaşımız bize inansın. Evet kolay bir süreç değil bu. Türkiye'nin sorunlarına kolaycı çözümler yok.
Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Asgari ücret yılbaşında yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir.
Asgari ücreti vergi dışında bıraktık. Bu sene bunun bütçeye maliyeti 670 milyar TL.
EYT ile birlikte emekli başına çalışan sayısı 1,5 seviyelerine indi.
Enflasyon yavaşlayacak, vatandaşlarımıza reel büyümeden pay vermeye devam edeceğiz. Sabırla yola devam edersek bu enflasyonu düşüreceğiz. Bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi gerekecek. 2025'ten itibaren küresel finansal koşullar elverişli olacak. Bu dış kaynak noktasında elimizi güçlendirecek.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM VAR MI?
Asgari ücret zammına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yöneltilen soruları yanıtladı ve konuya açıklık getirdi.
Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcıısı Hamza Dağ ise konuya ilişkin şu sözleri dile getirmişti; "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim."
Bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında yapılan zam ile asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklanmıştı.
2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Aralık ayında yapılan çalışmalar sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLUYOR!
Yılda 2 kez artış yaşan memur ve emekli maaşları yılın ikinci yarısı için temmuz zammını bekliyor. TÜİK tarafından 3 Temmuz günü açıklanacak son enflasyonla birlikte 6 aylık veri kesinleşecek ve memurlarla emeklilerin zam oranı ortaya çıkacak.