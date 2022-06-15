Asgari ücrete ikinci zam sinyali 0:00 / 0:00

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. TGRT Haber'e konuşan Kurtulmuş, döviz kurlarındaki hareketliliğin giderileceğini belirterek, bir süredir gündemde olan asgari ücrete ikinci zam konusuna da değindi.

Kurtulmuş, bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü, tamamlandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu ile paylaşılacağını söyledi. Kurtulmuş "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz" dedi.

'EYT KONUSUNDA ÇALIŞMA VAR'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Öncelikler ortaya çıktığında çalışmalar hızlandırılarak kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Kurtulmuş, "Orada da çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır." ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DÖVİZDEKİ OYNAKLIĞI GİDERMEK'

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

- "Enerji fiyatlarındaki olağanüstü artış, buna bağlı lojistikte yaşanan artış tüm dünya ekonomilerini derinden sarstı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı da yeni bir küresel fiyat artışına yol açtı, ekonomiler olumsuz etkilendi."

- "Burada öncelikli 2 meseleden biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Bunun için eldeki tüm imkanlarla istikrara kavuşturulması birinci önceliğimiz. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bunlara tedbir almak için her gün görüşmeler yapıyoruz."

'MEMUR VE EMEKLİ GELİRİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR'

- "Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi."

- "Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama Temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var."

- "Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak."

- "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz."