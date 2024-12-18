Asgari ücrette beklenti ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünü kadar yaptığı iki toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Taraflar beklentilerini ortaya koydu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık perşembe günü yapacak. Bu toplantıda ilk kez rakam telaffuz edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" sözleri beklentiyi daha da artırdı.

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hükümet yetkilileri öncelikli olarak işçi ve işverenin bir denge bulmasını bekleyecek ancak bu mümkün olmazsa o zaman REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girecek.Konuşulan rakamlara gelince; hükümet kaynakları işçiyi mağdur etmeyecek bir rakam belirlenmesi gerektiğini ancak istihdamın da korunmasının önemli olduğunu vurgularken, enflasyonla mücadele ve istihdam kaybının yaşanmaması açısından, “Asgari ücret, net 24 bin TL’yi geçemez” değerlendirmesini yapıyor. Bu rakam uluslararası ticaret açısından değerlendiriliyor ve şu anki kurla 685 dolara tekabül ediyor.

Ancak işveren temsilcileri bu rakama da pek sıcak yaklaşmıyor. Yapılan değerlendirmelerde asgari ücrete yapılacak artışın istihdama devlet katkısı ile birlikte yüzde 32-36 bandında olacağı, 23-24 bin TL arasında net asgari ücretin belirleneceği ifade ediliyor. Ağırlıklı beklenti olan 25 bin TL’lik asgari ücrete işveren kesiminin sıcak yaklaşmadığı, bunun işçi çıkarmaya ve kayıt dışına yönlendireceği tezi bu kesim tarafından işleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI Önümüzdeki yılda da geçim güçlüğü çekmeye devam edecek emeklilerin de hükümetten beklentileri bulunuyor. Emekli maaşlarına yasal olarak enflasyon ölçüsünde altı aylık periyodlarda artışlar yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu belli olduktan sonra bu artışlar otomatik olarak maaşlara yansıtılıyor. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin çıkacak enflasyona göre ocak ayında yüzde 17 oranında artış alması bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşlarında enflasyon dışında bir artış için yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

REKLAM Bütçe yasalaştıktan sonra TBMM, 7 Ocak’a kadar kapalı olacağından en düşük emekli maaşına yasal bir artış için 10 Ocak tarihi veriliyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL ve devlet katkısı ile bu maaş seviyesine ulaşabilen 3 milyon 718 bin emekli bulunuyor. Hükümet en düşük emekli aylıklarına da bir düzenleme yapacak ancak bütçe dengelerine bakılarak bu artışın miktarı belirlenecek. Artış miktarı belirlenirken desteklenecek emekli sayısı 3 milyon 718 binin üzerinde olmayacak.

Yani yıl sonu enflasyon oranıyla birlikte en düşük emekli maaşına ne kadar ilave katkı yapılacağı mevcut desteklenen emekli sayısına göre yapılacak. Aksi durumda hükümetin yeni borçlanma kalemi oluşturması gerekiyor. Alacakları yasal artışla birlikte en düşük emekli maaşının 15-16 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor. Bunun üzerinde bir artış öngörülmüyor.