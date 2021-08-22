Aşı karşıtı radyo sunucusu Kovid-19'dan öldü! 0:00 / 0:00

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ABD’de koronavirüs aşısı karşıtı radyo sunucusu Phil Valentines, koronavirüs sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

61 yaşındaki sunucunun ölümünü çalıştığı Nashville radyo istasyonu Super Talk doğruladı.

— SuperTalk 99.7 WTN (@997wtn) August 21, 2021

Associated Press’te yer alan habere göre, Valentine koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılmadan önce dinleyicilerine, "Bu koronavirüse yakalanırsam alırsam, ondan ölme şansım var mı?" diye düşünmelerini söylemişti. Eğer öyleyse, onlara aşı olmalarını tavsiye etmiş, muhtemelen ölmeyeceğini düşündüğü için aşı olmamayı seçtiğini söylemişti.

Öte yandan Valentine, koronavirüse yakalandıktan sonra takipçilerinden aşı olmalarını istemişti.

Valentine yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra erkek kardeşi Mark Valentine, "aşılama konusunda daha sesli bir savunucusu olmadığı" için pişmanlık duyduğunu söyledi.