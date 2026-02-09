Habertürk
Habertürk
        Asi Nehri'nde kaybolan Berkan aranıyor | Son dakika haberleri

        Asi Nehri'nde kaybolan Berkan aranıyor

        Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşerek kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya'yı arama çalışmaları 8'inci gününde de sonuçsuz kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:12 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:12
        Asi Nehri'nde kaybolan Berkan aranıyor
        Hatay’ın Defne ilçesinde, 8 gün önce Asi Nehri’ne düşerek akıntıyla birlikte suda kaybolan Berkan Karakaya’yı (24) arama çalışmalarının 8’inci gününde de sonuç alınamadı.

        Olay, 2 Şubat akşamı ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi’nden geçen Asi Nehri’nde meydana geldi. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve suda kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli olduğu öğrenilen Karakaya’nın bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

        Arama çalışmalarına AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Ekipler, nehirde su altı ve yüzey taraması yaparken, çevredeki sazlık alanlarda da detaylı kontroller gerçekleştirdi.

        8’inci günde de yapılan çalışmalardan sonuç alınamazken, arama faaliyetlerine yarın sabah saatlerinde yeniden devam edileceği bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

