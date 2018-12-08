Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle kaplandı. Hatay'ın merkez Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinden de geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi. Kapladığı alanda "sümbül tarlası" izlenimi veren bu durum, nehrin üzerinde ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

"SU SÜMBÜLLERİ İSTİLACI BİR TÜR"

AA'da yer alan habere göre Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dr. Samim Kayıkçı, su sümbülünün Güney Amerika kökenli bir bitki olduğunu söyledi. Su sümbülünün dünya literatüründe, istilacı su bitkileri arasında en bilinen türlerden biri olduğunu kaydeden Kayıkçı, şunları belirtti: "Çeşitli arazi çalışmalarında bu türün yayılışını gözlemliyoruz. Pek çok zararlarının yanında bir kısım faydaları da var insanlar için. Yayıldığı yerlerde su ulaşımıyla ilgili sıkıntılara sebep oluyor, sulama kanallarının ve barajların tıkanmasıyla ilgili sorunlar oluyor. Bir bölgenin biyo çeşitliliği üzerine etkisi var çünkü yabancı bir tür ve oraya girdiği yere çok hızlı çoğaldığı için bütün alanı kaplıyor ve oradaki bütün doğal dengeyi bozuyor."

"KAĞIT VE HASIR YAPIMINDA KULLANILABİLİR"

Kayıkçı, Asi Nehri üzerinde görülen bu tür sümbülün Türkiye'nin diğer yerlerine de dağılma riskinin bulunduğunu anlattı. Bitkinin bazı faydalarının da olduğunu kaydeden Kayıkçı, özellikle kağıt, hasır ve ip yapımında kullanıldığını ve gübre olarak kullanıldığına dair de literatürde bilgilerin bulunduğunu söyledi.

"ÇİÇEĞİ OLSA GÜZEL OLURDU"

Vatandaşlardan Abdulcelil Erkan nehrin daha önce kokudan geçilmediğini ancak yapılan arıtma tesisi ile bunun önünün alındığını aktardı. Erkan, iki aydır nehri kaplayan sümbüllerin dikkati çektiğini anlatarak, "Çok çirkin görüntüsü var. Bir tarafı tertemiz bir tarafı çok çirkin. Bazı zamanlar toplanıp atılıyor ama bitmiyor" dedi. Vatandaşlardan Havva Mucuk bitkinin gittikçe arttığını gözlemlediğini ifade ederek, "Çiçeği olsa güzel belki ama çok sıklar, güzel olduğunu da söyleyemem kötü olduğunu da... " diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ