Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Aşı randevu iptali nasıl yapılır? Aşı randevusu iptal etme işlemi: Aşı randevu iptal edilir mi?

Aşı randevusu iptal etme nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevularını e-Devlet, MHRS ekranlarından alabiliyorlar. Randevusunun olduğu gün işi çıkan vatandaşlarımız 'Aşı randevu iptal edilebilir mi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte aşı randevusu iptal etme sistemi

Aşı randevu iptali nasıl yapılır? Aşı randevusu iptal etme işlemi: Aşı randevu iptal edilir mi?

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı bugün itibarıyla 47 milyon 200 bin 291'e ulaştı. Aşılama çalışmaları devam ederken, randevu iptalinin nasıl ve nereden yapıldığı merak konusu oldu.

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden korona virüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;

www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.

TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.

Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın

Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Telefon ile iptal etmek isteyen vatandaşlarımız 182 numaralı telefonu arayarak iptal edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İl il risk haritası 30 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
30 Haziran son dakika elektrik kesintisi (İstanbul) AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ, BEDAŞ)
İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu!
GÜNDEMİSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri
İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri neler? İşte İstanbul Sözleşmesi dair detayları
GÜNDEMİşte madde madde İstanbul Sözleşmesi
E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı!
GÜNDEMPandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi 2021! LGS tercih robotu açıldı mı?
GÜNDEME-Okul giriş ekranı 2021
Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, MİGROS kaçta kapanıyor? İşte saatler
GÜNDEMMarkete gidecekler bu saatlere dikkat!
SON DAKİKA: Suriyeli uyuşturucu çetesine darbe!
GÜNDEMSuriyeli uyuşturucu çetesine darbe!
2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEMLGS tercihleri ne zaman 2021! Kılavuz yayında mı?
LGS sonuçları açıklandı! SON DAKİKA: 2021 LGS sonuçları MEB'de
GÜNDEMMEB duyurdu! LGS açıklandı!