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Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma: Koronavirüs Aşı randevu e-devlet ve MHRS ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? Sorusu gündemde. Korona virüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken 5 milyon 518 bin 057 kişi ilk doz korona virüs aşısı oldu. Aşı olmak isteyen vatandaşlar aşı randevu oluşturma yöntemlerini merak ediyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevu alma e-Devlet ve MHRS ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma: Koronavirüs Aşı randevu e-devlet ve MHRS ekranı

Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen korona virüs aşısı ülkemizde de uygulanmaya başladı. Yurt genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarında kullanılan sonrasında öncelik sırasına göre devam eden koronavirüs aşısı birinci doz aşısını olan kişi sayısı bugün 5.518.057 kişi oldu. Peki,

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

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