BAKAN KOCA YENİ ÖNCELİK SIRASINA GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabından 60 yaş sonrası risk grubunda olan vatandaşların öncelikli aşı sistemine tanımlandığını açıkladı.

Bakan Koca "Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz." açıklamasında bulundu.