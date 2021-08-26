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Haberler Gündem Güncel Elbistan'da aşıya teşvik kampanyası: Aşı yaptırana altın ve bisiklet hediye edilecek - Haberler
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O ilçede birinci doz aşısını yaptırana altın ve bisiklet hediyesi

Aşılamaya teşvik için dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birinci doz aşısını yaptıranlara çekilişle gram altın ve bisiklet hediye edilecek

Elbistan'da aşıya teşvik kampanyası: Aşı yaptırana altın ve bisiklet hediye edilecek - Haberler
Aşı yaptırana altın ve bisiklet hediye edilecek
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AA

Elbistan Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde şimdiye kadar hiç aşı olmayanlara yönelik altın ve bisiklet ödüllü aşılama kampanyası başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede aşılama oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Toplum sağlığı açısından bu oranı yüzde 75'lere çıkarmak istediklerini aktaran Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bu amaçla İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile kampanya düzenledik. Aşı olan vatandaşlarımıza bisiklet ve altın hediyesi veriyoruz. Onları gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili yoğun bir çaba içindeyiz. Sağlık ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek aşılama çalışması yürütüyor. Biz de ekip ve ekipmanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Biran önce ilk aşılamada yüzde 75 oranının üzerine çıkmakla ilgili çabamız mevcut. Kampanyanın da desteğiyle kısa zamanda hedefimize ulaşacağız."

Gürbüz, kampanya kapsamında 6 Eylül'e kadar ilk doz aşısını yaptıranlar arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet ve gram altın hediye edileceğini kaydetti.​​​​​​​

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