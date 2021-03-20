Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir? Aşık Veysel nereli? İşte Aşık Veysel türküleri ve hayatı hakkında bilgi...

Büyük halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 48. yıl dönümünde anılacak. Büyük şair hem şiirleriyle hem bağlamasıyla seslendirdiği türküleriyle kültür sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri. Aşık Veysel'in hayatı ve türküleri merak konusu oldu. Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir? Aşık Veysel nereli? İşte Aşık Veysel türküleri ve hayatı hakkında bilgi...

Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir? Aşık Veysel nereli? İşte Aşık Veysel türküleri ve hayatı hakkında bilgi...

Uzun İnce Bir Yoldayım, Dostlar Beni Hatırlasın, Güzelliğin On Para Etmez gibi türküleriyle tanınan büyük halk ozanı Aşı Veysel'in vefatının üzerinden 48 yıl geçti. Aşık Veysel anmaları Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatına dair araştırmalar çoğaldı. Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir? Aşık Veysel nereli? İşte Aşık Veysel türküleri ve hayatı hakkında bilgi...

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi.[1] Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Kendi anlatımına göre:

« Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. »
Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı.

Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün kaleme almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir.

Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler (1944),Sazımdan Sesler (1950),Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ

Anlatamam Derdimi (5:24)
Arasam Seni Gül İlen (4:18)
Atatürk'e Ağıt (5:26)
Beni Hor Görme (2:46)
Beş Günlük Dünya (3:58)
Bir Kökte Uzamış (4:55)
Birlik Destanı (1:42)
Çiçekler (3:05)
Cümle Âlem Senindir (6:44)
Derdimi Dökersem Derin Dereye (4:51)
Dost Çevirmiş Yüzünü Benden (3:12)
Dost Yolunda (4:43)
Dostlar Beni Hatırlasın (6:02)
Dün Gece Yar Eşiğinde (4:28)
Dünya'ya Gelmemde Maksat (2:43)
Esti Bahar Yeli (2:41)


Gel Ey Âşık (5:35)
Gonca Gülün Kokusuna (5:24)
Gönül Sana Nasihatim (6:40)
Gözyaşı Armağan (3:32)
Güzelliğin On Para Etmez (4:31)
Kahpe Felek (2:58)
Kara Toprak (9:25)
Kızılırmak Seni Seni (4:58)
Küçük Dünyam (5:17)
Murat (5:13)
Ne Ötersin Dertli Dertli (3:05)
Necip (3:16)
Sazım (6:02)
Seherin Vaktinde (5:01)
Sekizinci Ayın Yirmi İkisi (4:43)
Sen Bir Ceylan Olsan (3:34)
Sen Varsın (4:01)
Şu Geniş Dünya'ya (7:27)
Uzun İnce Bir Yoldayım (2:23)
Yaz Gelsin (3:02)
Yıldız (Sivas Ellerinde) (3:16)
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman kaç yaşında ve nereli? Tolgahan Sayışman dizileri
BİYOGRAFİTolgahan Sayışman kimdir?
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? ? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı hakkınd
BİYOGRAFİProf. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı
BİYOGRAFİEski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir?
Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Genç kimdir?
Ferdi Tayfur kimdir, nerelidir? Ferdi Tayfur son hali
BİYOGRAFİFerdi Tayfur kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan kimdir?
BİYOGRAFİHülya Darcan kimdir?
Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? - Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak ne zaman öldü?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
Serdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? Serdar Ortaç biyografisi
BİYOGRAFİSerdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir?
BİYOGRAFİÖmer Faruk Gergerlioğlu kimdir?
Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?
BİYOGRAFİSeren Serengil kimdir?