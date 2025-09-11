Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Asil Gök: İyileşme sürecindeyim - Magazin haberleri

        Asil Gök: İyileşme sürecindeyim

        Şarkıcı Derya Uluğ'un müzisyen sevgilisi Asil Gök, geçirdiği ameliyat sonrası açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 14:02 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyileşme sürecindeyim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Derya Uluğ, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök’ün ameliyat olduğunu duyurmuştu.

        Müzisyen, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Asil Gök; "Dostlarım, merak eden herkese teşekkür ederim Geçirdiğim ameliyatım başarılı geçti, şu an iyileşme sürecindeyim. Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda. Güzel dileklerinizi hissediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Asil Gök
        #Derya Uluğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?