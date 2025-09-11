Asil Gök: İyileşme sürecindeyim
Şarkıcı Derya Uluğ'un müzisyen sevgilisi Asil Gök, geçirdiği ameliyat sonrası açıklama yaptı
Giriş: 11.09.2025 - 14:02 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:04
Derya Uluğ, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök’ün ameliyat olduğunu duyurmuştu.
Müzisyen, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Asil Gök; "Dostlarım, merak eden herkese teşekkür ederim Geçirdiğim ameliyatım başarılı geçti, şu an iyileşme sürecindeyim. Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda. Güzel dileklerinizi hissediyorum, iyi ki varsınız" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ