Asil Gök: İyileşme sürecindeyim

Derya Uluğ, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök’ün ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Müzisyen, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Asil Gök; "Dostlarım, merak eden herkese teşekkür ederim Geçirdiğim ameliyatım başarılı geçti, şu an iyileşme sürecindeyim. Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda. Güzel dileklerinizi hissediyorum, iyi ki varsınız" dedi.