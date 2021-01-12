Korona aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? Korona virüsü ile mücadele de Çin ile yapılan anlaşma kapsamında ilk aşılar geçtiğimiz ay ülkemize geldi. Aşılar gelir gelmez de laboratuvar ortamında çalışmalar başladı. Peki kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen Sinovac aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak?

Merak edilen soruyla ilgili cevap, geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Sinovac aşısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk aşılamanın Perşembe veya Cuma günü başlayacağını söyledi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık, görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı vermiş değiliz. Rus menşeili aşıları takip etmeye devam ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor.

"HEP BİRLİKTE BU MUSİBETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla..."