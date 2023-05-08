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Aşırı sıcak çay, ağız bölgesi kanser riskini artırıyor

Prof. Dr. Oğuz Köse, sıcak ve hızlı tüketilen çaya ilişkin yapılan son araştırmaları değerlendirerek, "Bilimsel kanıtlar, net bir şekilde gösteriyor ki; bizim de dahil olduğumuz Orta Doğu toplumlarında yoğun ve sıcak çay tüketiminin ağız bölgesi kanser riskini artıran etkenlerden biri olduğu yönündedir. Çay tiryakilerinin çayı çok sıcak değil de biraz daha soğuk tüketmesini önerebilirim" dedi

Aşırı sıcak çay, ağız bölgesi kanser riskini artırıyor
DHA

Çin ve Amerika'da yapılan araştırmalarda; düzenli olarak sıcak ve hızlı tüketilen çay ile kahvenin vücuttaki mukozaları yaktığı, buna bağlı kişinin ağız bölgesindeki kanser riskini 3 kat arttırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları, aşırı sıcak içeceklerin tüketilmesinin yenilenen hücreleri kanserli hale getirebileceği yönünde de tespitte bulundu.

"KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Köse, "Ülke olarak çayı sıcak ve hızlı içme alışkanlığındayız. Sıcak ve yoğun bir şekilde tüketilen çay, ağız ve boğaz mukozasında kronik tahribatlara neden olup, ileride baş-boyun bölgesindeki kanser gelişim riskini artırıyor. Bilimsel kanıtlar, net bir şekilde gösteriyor ki; bizim de dahil olduğumuz Orta Doğu toplumlarında yoğun ve sıcak çay tüketiminin ağız bölgesi kanser riskini artıran etkenlerden biri olduğu yönündedir. Çay tiryakilerinin çayı çok sıcak değil de biraz daha soğuk tüketmesini önerebilirim" dedi.

"ILITARAK TÜKETMEMİZ DAHA DOĞRU"

Çayın taze ve ılık tüketilmesinin vücuda fayda sağlığını da aktaran Prof. Dr. Köse, "Bu nedenle de çay tüketimini biraz sabredip, ılıtarak tüketmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra çayın 15 dakikada demlenip, yarım saate tüketilmesini öneriyorum. Çayın vücudumuza belirgin faydaları da vardır. Çay yapısında güçlü antioksidanları barındıran değerli bir milli içecektir. Biraz daha dikkat edip, ılık ve taze içersek çaydaki hazzımızı arttırabiliriz" diye konuştu.

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