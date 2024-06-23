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        Haberler Sağlık Aşırı sıcaklar da çocukta ateş yapıyor | Sağlık Haberleri

        Aşırı sıcaklar da çocukta ateş yapıyor

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, havaların aşırı ısınmasına bağlı olarak çocuklarda ateş görülebileceğini ifade ederek, çocuklarda doğru ateş ölçümü nasıldır, ateş nasıl düşürülmeli, ateşli çocuğa soğuk banyo yaptırılır mı, ateşli havale ne zaman olur, ateş nasıl düşürülür sorularına yanıt verdi

        Giriş: 23.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:00
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        Aşırı sıcaklar da çocukta ateş yapıyor
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        Küçük çocuklarda yüksek ateş oldukça yaygın görülen bir problem. Çocuğu ateşlenen ailelerin genelde çok endişeli olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, çocukta ortaya çıkan her ateşin tehlikeli olmadığını, aşırı sıcakların dahi ateşe yol açabileceğini söyledi.

        Bu açıdan tedavi gerektiren bir ateş ile kendi seyrine bırakılabilecek bir ateş arasındaki farkı bilmek, çocuğun daha hızlı iyileşmesine ve ailenin de daha az stres yaşamasına yardımcı olur.

        Peki ne zaman endişelenmek gerekir? Çocuk ne zaman “ateşli” kabul edilir? Çocuklarda doğru ateş ölçümü nasıldır, ateşli çocuğa soğuk banyo yaptırılır mı, ateşli havale ne zaman olur, ateş nasıl düşürülür sorularına Dr. Şirin Seçkin yanıt verdi.

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