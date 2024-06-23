Aşırı sıcaklar da çocukta ateş yapıyor

Küçük çocuklarda yüksek ateş oldukça yaygın görülen bir problem. Çocuğu ateşlenen ailelerin genelde çok endişeli olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, çocukta ortaya çıkan her ateşin tehlikeli olmadığını, aşırı sıcakların dahi ateşe yol açabileceğini söyledi.

Bu açıdan tedavi gerektiren bir ateş ile kendi seyrine bırakılabilecek bir ateş arasındaki farkı bilmek, çocuğun daha hızlı iyileşmesine ve ailenin de daha az stres yaşamasına yardımcı olur.

Peki ne zaman endişelenmek gerekir? Çocuk ne zaman “ateşli” kabul edilir? Çocuklarda doğru ateş ölçümü nasıldır, ateşli çocuğa soğuk banyo yaptırılır mı, ateşli havale ne zaman olur, ateş nasıl düşürülür sorularına Dr. Şirin Seçkin yanıt verdi.