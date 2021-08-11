Aşısızları üzecek açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Aşı olmayanlar dikkat! SON DAKİKA: Dördüncü pik onları vuruyor
ABONE OL

Prof. Dr. Gürcan Altun: Covid-19'da dördüncü piki aşı olmayanlar yaşıyor

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Covid-19 salgınında dördüncü piki aşı olmayanların yaşadığını bildirdi

Aşı olmayanlar dikkat! SON DAKİKA: Dördüncü pik onları vuruyor
Aşısızları üzecek açıklama!
0:00 / 0:00
AA

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, aşısızlar ya da ikinci doz aşısını tamamlamayanlar nedeniyle virüsün bulaşmaya devam ettiğini belirtti.

VİRÜS BULAŞTIKÇA VE ÇOĞALDIKÇA YENİ TÜR VARYANTLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Virüs bulaştıkça ve çoğaldıkça yeni tür varyantların ortaya çıktığını aktaran Altun, "Virüs evrim geçiriyor. Yaklaşık 1,5 aydır Güney Amerika kökenli Çin'de yeni bir varyantın varlığından bahsediliyor. Ancak bu yeni varyantın bulaştırıcılığının ne kadar olduğu ya da ağır hastalık tablosunun ne kadar olduğuna yönelik henüz bilimsel bir veri yok" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ÇOK ZOR GEÇEBİLİR"

Yeni varyant türlerinin ortaya çıkma durumuna karşı aşılamanın çok önemli olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü yurttaşların yüzde 47’si 2 doz aşısını tamamlamış durumda. Bunun toplumsal bağışıklık için öngörülen oranı yüzde 70’ti. Ama delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve ağır hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Herkesin en kısa sürede aşısını olması gerekiyor. Eylül ayının sonuna kadar bu aşılama takvimini bitiremezsek hedef kitledeki insanları aşılayamazsak önümüzdeki kış çok zor geçecek. Hekimler aşılandı. Ama en son sağlık çalışanı ölüm sayısı 438. Salgının başlangıç sürecine bakarsak gerçekten sağlık çalışanı ölüm sayısı çok fazla idi. Bakıldığında özellikle son 3 ay içinde sağlık çalışanı ölümü yok denecek kadar azaldı. Bu, direkt aşılamanın etkisidir."

"DÖRDÜNCÜ PİK AŞI OLMAYANLARIN SALGINI"

Prof. Dr. Altun, aşı olmanın bir yurttaşlık görevi olduğunu belirerek, "Covid-19 salgınında dördüncü pik aşı olmayanların salgınıdır. Türkiye'deki yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 80'i ve üzeri aşısız ya da sadece tek doz aşı olmuş olanlar. Bunun için mutlaka hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı açısından herkesin aşı olması zorunluluk ve yurttaşlık görevidir" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sıcak havaya dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir
SAĞLIK Sıcak havaya dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir
Son dakika haberi Bilim Kurulu toplanıyor!
SAĞLIK Bilim Kurulu toplanıyor!
Bakan Koca, günlük Kovid-19 aşılanma sayısını açıkladı
SAĞLIK Bakan Koca: Bugün de az değiliz!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Düşük riskli il sayısı 17'ye ulaştı - Son dakika haberleri
SAĞLIK Bakan Koca açıkladı: 17'ye düştü
Aşıdan sonra banyo yapılır mı? Aşı sonrası duşa girilir mi? Uzmanlar açıkladı: Aşıdan sonra duş alınır mı?
SAĞLIK Aşıdan sonra banyo yapılır mı?
Delta Plus belirtileri nedir? Delta virüsü (varyantı) nedir, nasıl bulaşır? Delta virüsünün belirtileri
SAĞLIK Delta varyantı belirtileri nelerdir?
Aşı kartı nedir, nasıl alınır? 2021 HES ve e-Nabız ile aşı kartı alma ekranı 2021... Aşı kartı ne işe yarıyor?
SAĞLIK Aşı kartı nedir, nasıl alınır?
PCR testi nedir, nasıl yapılıyor? PCR testi sonucu ne zaman çıkıyor?
SAĞLIK PCR testi nedir, nasıl yapılır?
Rize'de randevusuz hastaya bakılmayacak - Haberler
SAĞLIK Rize'de randevusuz hastaya bakılmayacak
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'tan uyarı: İlacı eczaneden alın
SAĞLIK İnternetten vitamin alanlar dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.