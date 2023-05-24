Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR dorsesindeki hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle oluşan duman, paniğe neden oldu. Kara yolu trafiğe kapatılırken, tehlikeli bir durum olmadığı tespit edildi.

İncelemede, hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle duman oluştuğu ancak bu durumun tehlike arz etmediği belirtildi.

İhbarla gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kara yolunu kapatıp, inceleme yaptı.

Gümrük çıkışlı olduğu için dorse boşaltılamazken, TIR'ın da sızıntıdan kaynaklı arızalandığı tespit edildi. TIR ile dorse yüklenici firma tarafından çekilip, bölgeden götürüldü. Daha sonra kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.