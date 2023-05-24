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Haberler Gündem Güncel Adana'da asit yüklü TIR'da dumanlar yükseldi
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Hidroklorik asit yüklü TIR'da 'duman' paniği

Adana'da otoyolda seyir halinde olan bir TIR'da yükselen duman paniğe yol açtı. Kara yolu trafiğe kapatılırken, dorsedeki hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle duman oluştuğu belirlendi

Adana'da asit yüklü TIR'da dumanlar yükseldi
DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR dorsesindeki hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle oluşan duman, paniğe neden oldu. Kara yolu trafiğe kapatılırken, tehlikeli bir durum olmadığı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre D-400 kara yolunda gece saatlerinde ilerleyen hidroklorik asit yüklü TIR'ın şoförü, dorseden duman yükseldiğini görünce aracı sağa çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kara yolunu kapatıp, inceleme yaptı.

TIR, SIZINTI NEDENİYLE ARIZALANDI

İncelemede, hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle duman oluştuğu ancak bu durumun tehlike arz etmediği belirtildi.

Gümrük çıkışlı olduğu için dorse boşaltılamazken, TIR'ın da sızıntıdan kaynaklı arızalandığı tespit edildi. TIR ile dorse yüklenici firma tarafından çekilip, bölgeden götürüldü. Daha sonra kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.

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