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Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? BELLİ OLDU! Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihte başlayacak?

Netflix Aşk 101 2. sezon tarihini duyurdu. Netflix'in en sevilen Türk dizilerinden biri olan Aşk 101, son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Çekimleri yakın zamanlarda tamamlanan dizinin izleyicileri 'Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak?' Sorusuna yanıt arıyorlardı. İşte Netflix Aşk 101 2. sezon yayın tarihi ve fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? BELLİ OLDU! Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihte başlayacak?

Aşk 101, 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisidir. 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı ve yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız oturdu. Peki Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Takipçilerinin heyecanla beklediği ikinci sezon için yayın platformu Netflix’ten açıklama geldi. Yayıncı kuruluş yeni sezonun başlangıç tarihinin 30 Eylül 2021 olduğunu duyurdu.

AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

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