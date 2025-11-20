Aşk için yarıştılar

Yüksel Aksu’nun kaleminden çıkan ve yönettiği 'Bak Postacı Geliyor' filminin seti, eğlenceli anlara sahne oldu. Filmde, Deniz Barut'un hayat verdiği 'Gülizar'a âşık iki karakteri canlandıran Ozan Akbaba ve Fırat Çelik, set arasında bir bisiklet yarışında karşılaştı.

Yarışın heyecanı öyle büyüktü ki, düdükten önce start alan Ozan Akbaba, bu hamlesiyle yarışı kazanan taraf oldu. Set ekibinin neşeli anlarına tanıklık eden bu rekabet, filmin enerjisini şimdiden yansıtıyor.

Ozan Akbaba, filmde işini seven, naif, dürüst ve herkesin takdirini kazanmış bir posta memuru olan 'Osman' karakterine hayat veriyor. 'Bak Postacı Geliyor', 1960’ların sonlarında küçük bir Ege kasabasında geçen, 'Osman’ın imkansız aşkı 'Gülizar' (Deniz Barut) ile kavuşma çabasını anlatıyor.

Filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı yapımlarla adından söz ettiren Polat Yağcı ve Poll Films by Polat Yağcı üstleniyor.

Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Bak Postacı Geliyor', 12 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.