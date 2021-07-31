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Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm

Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Ozan, Çınar ve Esra’yı baş başa görünce aralarında bir şey var sanır ve hayal kırıklığı içinde orayı terk eder. Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm özeti...

Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 6. son bölüm

Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Esra, Ozan’ın gidişine engel olamaz. Ozan, sırra kadem basmıştır. Herkes onu ararken, Ozan’ı Esra bulur. Yalçın, tasarladığı akıllı gözlük, Menekşe ve Zümrüt tarafından kırılınca bunalıma girer.

AŞK MANTIK İNTİKAM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AŞK MANTIK 6. SON BÖLÜM

Ancak ailesinin de teşvikiyle gözlüğü yeniden yapmaya karar verir. Bunun için, not defterini bulması şarttır. Erten’ler defteri bir türlü bulamazlar. Defterin, Zümrüt’ün elinde olduğundan henüz kimsenin haberi yoktur…

Ozan ve Çağla bir hayır işi için yapacakları fotoğraf çekiminde gelin ve damat olacaklardır. Bu durum Esra’nın hoşuna gitmese de sette çalışmak zorunda kalır. Ancak, yaşanan birtakım aksilikler sette bazı tatlı ve acı sürprizlere neden olacaktı

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