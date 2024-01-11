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        Aşka dair tüm duygular

        Murat Şeker'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı 'Aşk Mevsimi', 2 Şubat'ta vizyona girecek. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolü paylaştığı filmin fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:29
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        ‘Şirin’ ile ‘Ali Yaman’ın Bozcaada’da başlayıp İstanbul’a uzanan, yıllar içerisinde git gide karmaşıklaşan hikayesinin anlatıldığı ‘Aşk Mevsimi’nin duygusal fragmanı yayınlandı.

        ‘Hayat arkadaşı mı?’ yoksa ‘hayatının aşkı mı?’ sorularını sordurtan ‘Aşk Mevsimi’ tüm izleyicilerin hayatından izler taşıyor.

        Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

        Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Aşk Mevsimi’, romantik ve çarpıcı hikayesiyle 2 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alacak.

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        #Aşka dair tüm duygular
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