Aşka dair tüm duygular Murat Şeker'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı 'Aşk Mevsimi', 2 Şubat'ta vizyona girecek. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolü paylaştığı filmin fragmanı yayınlandı

Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL