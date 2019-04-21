Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında Altay Mahallesi Sevinç Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sandalye ve sopaların havada uçuştuğu kavgaya, çağırılan polis ekipleri müdahale etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre kavgada, Ülker Güler (58),Nurettin Kaya (48),Rıza Kaya (33),Emre Kaya (25),Uğur Güler (21),Abdulkadir K. (17),Ege K. (17),Fırat G. (13),Serdar Karayılan (19),Veli A. (17),Sercan Kaya (18) ve Zeliha Kaya (20),yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.