Askerde olan sevdiklerine özlem duyan, düşünen ve hasretlerini dile getirmek isteyen asker yarenleri, asker sözlerini araştırıyor. En güzel anlamlı asker sözlerini yollamak isteyenler için duygu dolu asker sözlerini hazırladık. İşte uzun ve kısa asker sözleri 2020 haberizde...

EN GÜZEL ANLAMLI ASKER SÖZLERİ

350 gün VATAN için. Gerisi senin için birtanem.

Ağaç kırılır dalı kalır baba gider namı kalır.

Ah şu kızlar asker olsalar, mini etekli ordu kursalar, ince bele palaska taksalar, vallahi istemezdim tezkere.

Allah bütün Mehmetçikleri annelerine, sevdiklerine bağışlasın.

Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor lütfen 460 gün sonra tekrar deneyiniz.

Asker arkadaşı ölümüne arkadaştır, ölüm arkadaşı can arkadaşındır.

Asker olmak o kadar gurur ve onur verici bir duygudur ki; Vatanı korumak her gencin elinde olmayan bir anahtardır.

Askere dua edin, teröre lanet edin. Nöbet sırası bende hakkınızı helal edin.

Askerim canım benim Türk Milleti’nin kalbi sensin!

Beni kızdırıyorlar, kafamı bozuyorlar! Ah mı çekeyim, vah mı çekeyim.. Yoksa bu canımdan vaz mı geçeyim. Sen benim canım, en güzel yanım, fedadır sana aksa da kanım.

Bir insan günleri sayıyorsa ya mahkumdur ya asker.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir.

Bizler Atatürk’ün askerleriyiz ayık olun Vatan bize emanet.

Bu söyleyeceklerimi aklından çıkarmamaya çalış; Ay akşamdan ışıktır.

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

Dağlarda yaşar gerekirse vatan için ey şanlı askerim sen bir tanesin.

Dağların aslanları geceniz gündüz gibi olsun dualarım sizinle askerim.

Doğan güneş şafağım batan güneş gençliğimdir.

Doğan her güneş gençliğimin kaybıysa, batan her güneş şafağımın kaybıdır.

Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker.

Ezanla geldik selayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

Gece nöbetinde askerim vatanı korur askerim bize bulaşan düşmanları nöbette avlar askerim.

Gece nöbetlerinde beni aklına getirmemeye çalış. Uyurken üstlerine yakalanmanı istemem.

Geceleri nöbet tutarsın vatan için, sabahları eğitim yaparsın ulus için, ey askerim vatanım benim.

Hayat bi zulümse, vereyim ayarı gülümse be şafak.

Her ananın oğlu asker olur ama her genç kızın sevdiği bahriyeli olamaz.

Her doğan güneş ömrümden gün alsa da, elbet o güneş özgürlüğüm için doğacaktır.

Her erkek bir gün asker olacak fakat her asker bu vatanı koruyamayacak.

Kapını çalar mazi, dalgınlıkla açarsın, arar gözlerin beni o günleri sorarsın.. Pişmanlık sarar seni o günleri anlarsın oturup bu aşk için sende ağlarsın.. Ama nafile..

Komandolar vurulunca değil unutulunca ölürler.

Mardin güzelse sebebi sensin seni sevmek özelse 460′da gizlisin.

Mehtap gibi kızım olacağına, şafak gibi oğlum olsun.

Ne garip aslında yaşın yirmi olur nasıl geldim demezsin bu yaşa ama 460 günün muhabbetini yapıyoruz!

Ne hasta bekler sabahı ne kanlı şehidi mezar nede şeytan günahı seni beklediğim kadar.

Ne şehitler verdik, ne savaşlar geçirdik... Türkiye Cumhuriyetine canım fena Türk Askeri sen çok yaşa.

O güzel askerlik anılarını anlatacağın günleri sabırsızlıkla bekliyorum! Sen yeter ki çabuk gel, ben dinlemeye razıyım.

Ömründen gün gitmesini isteyen tek varlık askerdir paşam.

Senin sayende mutluyuz yuvamızda senin sayende hayatımızı geçiyoruz bu vatanda askerim.

Sizlerden ayrıldım yirmi yaşında, kendimi gördüm nöbet başında, ismimi görürsen mezar başında, üstüme kapanıp ağlama Anam!

Şafak 458 biter mi? ey askerim seni hep bekliyorum..

Şafak değil, sensizlik beni acıtan! Seni çok özledim bir tanem.

Şafak ne kadar zengin olursa olsun, bir gün fakirleşmeye mahkumdur.

Şafak sayar gelin evde asker eşini hayal eder nöbetinde biter bu hasret dayan askerim bu vatan senin eserin.

Vatan bize kozan size kızlar ALLAH’a emanet..

Vatan için gidiyorum, senin için döneceğim!

Yıllara meydan okurken aylara esir düştük ama vatan için 15 ay değil 15 sene yapılır, ne kadarda zor olsa.