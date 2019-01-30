Türkiye'de vatani görevini yerine getirecek genç vatandaşların tecil, celp, bedelli askerlik, terhis sonrası işlemleri gibi birçok askerlik işlemlerinin yapıldığı askerlik şubelerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Peki, çevrenizde bulunan en yakın askerlik şubeleri nerede? Milli Savunma Bakanlığı il il askerlik şubeleri açılış/kapanış saatleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri hafta içi hergün mesaiye 08:30'da başlar. Öğle arası 12:00'dan 13:00'a kadar sürer. 13:00'da tekrar başlayan mesai, akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar devam eder. Askerlik şubeleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da +90 312 402 61 00'dır.

EN YAKIN ASKERLİK ŞUBELERİ NEREDE? 2019

Size en yakın askerlik şubelerinin nerede olduğunu öğrenmek için, aşağıda bulunan haritayı konumunuza göre ayarlayıp öğrenebileceksiniz.



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