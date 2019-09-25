Askerlik tecil bozdurma nasıl yapılır?

Yasal doğrultuda gerekli olan sağlık ve yaş faktörüne sahip olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik görevini yerine getirmekle sorumludur. 20 yaşını doldurmuş olan bireyler geçerli olan bir mazeret nedeniyle askerlik görevini tecil ettirmediği takdirde belirtilen celp dönemlerinde birliğine teslim olması gerekiyor.

Askerlik Tecil Bozdurma İşlemi Artık E-devlet Uygulamasında

Askerlik tecil bozdurmak için geçmiş dönemlerde de olduğu gibi bağlı bulunulan askerlik şubesine müracaat edilmesine ve sıra beklenilmesine gerek bulunmuyor. Dolaysıyla pek çok askerlik işlemleri artık doğrudan e-devlet uygulaması üzerinden de kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bireylerin e-devlet uygulaması üzerinden sunulan e-yoklama sekmesinden gerçekleştirebileceği birkaç kolay adım sayesinde askerlik tecil işlemini gerçekleştirebiliyor.

E-devlet Uygulaması Üzerinden Askerlik Tecil Bozdurma İşlemi

Yükümlüleri e-devlet uygulaması üzerinden askerlik tecil bozdurma işlemi gerçekleştirebilmesi için öncelikle ptt şubesinden e-devlet şifresi alması gerekiyor. Bu aşamadan itibaren şifre üzerinden sisteme giriş sağlanarak panel kısmından Asal Yoklama Başvurusu yazılmalıdır. Sonrasında ekranda beliren bölümden yani sayfanın sol kısmında beliren adımların sırasıyla takip edilmesi gerekiyor.

Sonrasında Yapılması Gerekenler

E-devlet uygulaması üzerinden askerlik tecil bozdurma işlemi gerçekleştirildikten hemen sonrasında ise aile doktoruna başvurularak gerekli sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Aile doktorluğu üzerinden gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrasında bireylerin sağlık durumlarını gösteren rapor ilgili hekim tarafından ilgili askerlik şubesine gönderiliyor. Bu aşamadan itibaren yükümlünün askerlik tecil bozdurulma işlemi askerlik şubesi tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca askerlik tecil bozdurma işlemlerinde bireylerin askerlik şubesine başvurmasına da ihtiyaç bulunmuyor.

Askerlik Tecil Bozdurma İşlemi Ücretli Mi?

Askerlik tecil bozdurma işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Bu işlem için yükümlülerden herhangi bir hizmet bedeli veya ek kesinti talep edilmez. Askerlik tecil bozdurma işlemi için yapılması gereken tek şey kesintisiz aktif olarak hizmet sunan e-devlet sistemine giriş yapılmasıdır. Askerlik işlemlerinin kataloglar halinde yer aldığı e-devlet uygulaması sayesinde bireyler evinin konforunda tüm askerlik işlemlerini ve askerlik tecil bozdurma işlemini online bir şekilde gerçekleştirebilir.

Askerlik Tecil Bozdurma İşleminde E-devlet Uygulaması Avantajı

Askerlik tecil bozdurma işlemi e-devlet uygulaması sayesinde daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Yükümlülerin bu sayede gerek zaman yönünden ve gerekse de askerlik bilgilerini öğrenme yönünden daha avantajlı olabiliyor.