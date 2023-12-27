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ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan ve doğumdan sonra çalışılmamış süreleri borçlanarak, kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Askerlik borçlanması ise emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan erkeklerin erken emekli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, askerlik yaptığı tarih, sigorta başlangıç tarihinden önce ise işe giriş tarihi borçlanılan süre kadar geri çekilmekte ve daha erken emekli olma imkanı sağlamaktadır.