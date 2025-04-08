Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Nisan ayında duyurulacak. Adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet MSB 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayımda. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih hakkıında bilgi verilmişti. Buna göre, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri Nisan sonunda erişime açılacak olup adaylar, vatani görevlerini yerine getirecekleri yerleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet...

        2

        ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

        Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

        3

        SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 08 Mayıs 2025

        Er (2’nci Grup) - 12 Haziran 2025

        Er (3’üncü Grup) - 10 Temmuz 2025

        4

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödeneceK. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

        Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

        5

        ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

        Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.

        ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 9 yaralı
        Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 9 yaralı
        Trump: Asıl endişe edilmesi gereken nükleer ısınma
        Trump: Asıl endişe edilmesi gereken nükleer ısınma
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!