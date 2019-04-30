- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Norveçli balıkçılar, üzerinde GoPro kamerası ve ' yazan askılar bulunan bir beyaz balina tespit ettiklerini söyledi.
Norveç devlet televizyonu NRK'ya olayla ilgili konuşan balıkçılardan Joar Hesten, denize ağlarını atmak üzereyken beyaz bir balinanın tekneler arasında yüzdüğünü gördüklerini, teknelerine yanaşan beyaz balinanın, teknenin iki yanındaki ipleri çekmeye başladığını ve daha sonra balinanın üzerinde askı bulunduğunu fark ettiklerini söyledi. Ayrıca balıkçılar, çok uysal ve insanlara alışık olan balinanın diğer balıkçılar tarafından da aynı bölgede görüldüğünü belirttiler.
"BALİNANIN RUSYA'DAN GELMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Norveç Kutup Üniversitesi Kutup ve Deniz Biyolojisi Fakültesi'nden Prof. Audun Rikardsen de şunları söyledi: "Bu Norveçli bilim insanlarının yaptığı bir şey değil, balinanın Rusya'dan gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Rusya'da bazı balinaların kafeslerde tutulduğunu ve son zamanlarda bunların bazılarının salıverildiğini biliyoruz. Bu balinalar teknelere geliyorlar. Bu balina evcilleştirilmiş hayvanlardan bir tanesi olabilir. Şu an her şeyi bilmiyoruz, fakat Rus bilim insanlarıyla görüştüm, umarım bu duruma bir an önce açıklık getirebilirler."
Denizcilik Enstitüsü'nden Martin Biuw ise Rusya'dan geldiklerini tahmin ettikleri balinaların ardında, Rus bilim insanları değil, Rus donanmasının olduğunu düşündüklerini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.