Aşkın Nur Yengi: Çok özel zamanlardı

Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Aşkın Nur Yengi, yoğun ilgi gören 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' projesiyle bir kez daha İstanbul’da sahnedeydi. Bayhan Müzik organizasyonuyla hayata geçen projede sanatçı, unutulmaz şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden yorumluyor.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Aşkın Nur Yengi’ye, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti. Sanatçı, sahnede hem görkemli orkestra düzeni hem de güçlü performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Aşkın Nur Yengi, konser boyunca seyircileriyle de sık sık sohbet eden sanatçı, 90’lara olan özlemini dile getirdi. Yengi, "1990’lar tabii hepimizin hayatında çok özel, çok önemli zamanlardı. Biz şanslıyız bence. Hepimiz çok farklı duyguları tattık, denedik. Şimdiki çocuklara da aktarmaya çalışıyoruz ama bu şartlar ve şarkılar ne yazık ki pek de öyle gelmiyor, ne yalan söyleyeyim. Ne yaşadıysak onun karşılığında çıktı bu şarkılar da, büyük aşklardan, büyük tutkulardan çıkan şarkılar. Repertuarımızı da buna özel hazırladık, ben de istiyorum ki hep beraber söyleyeceğimiz şarkılar olsun” diyerek konserini başlattı. Sanatçı ara vermeden 2 saat sahnede kalırken, Zorlu'yu dolduran İstanbul seyircisi gecede kendisine coşkuyla eşlik etti.