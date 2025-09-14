Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'e yönelerek esprilerine şöyle devam etti: Bir gün intikam alacağım demiştim sana. Evliliği Bir daha düşünelim istersen? Bilginer, "Olur" anlamında başını sallarken, Yengi; "Ben, senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, 'Başımla’ diyorsun' diyerek güldü.Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, zaman zaman kızlarıyla birlikte tatile çıkıyor.
Aşkın Nur Yengi: Haluk, bana 6 yıl dayanamadı
Aşkın Nur Yengi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde şarkı aralarında stand-up yaptı. Yengi'nin esprilerinden biri de kendisini seyretmeye giden eski eşi Haluk Bilginer ile ilgili oldu
Aşkın Nur Yengi, 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' projesinin İstanbul'daki ilk konserini, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdi.
Aşkın Nur Yengi'nin konserini; 2006'da evlenip, 2012'de boşandığı eski eşi Haluk Bilginer ile ondan olma kız Nazlı Bilginer de seyretti. Yengi, seyircilerinin arasında bulunan bir çiftin 25 yıldır evli olduğunu öğrenince; "25 yılı nasıl geçirdiniz? Haluk, bana 6 yıl dayanamadı" dedi.