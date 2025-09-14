Aşkın Nur Yengi: Haluk, bana 6 yıl dayanamadı

"BAŞIMLA" DEDİ

Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'e yönelerek esprilerine şöyle devam etti: Bir gün intikam alacağım demiştim sana. Evliliği Bir daha düşünelim istersen? Bilginer, "Olur" anlamında başını sallarken, Yengi; "Ben, senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, 'Başımla’ diyorsun' diyerek güldü.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, zaman zaman kızlarıyla birlikte tatile çıkıyor.