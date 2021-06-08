İdil Sivritepe İzmir'de doğmuştur. 31 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda arp eğitimi aldı. Arp üzerine yurt içi ve yurt dışında pek çok kez eğitim aldı.

Lisans eğitimi bittikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı.

Müzik alanında başarılı işlere imza atan İdil Sivritepe, oyunculuğa da adım attı.

Kamera karşısına ilk kez Sil Baştan isimli dizi ile geçti. Şimdi ise Aşkın Tarifi dizisinde Şebnem karakterini canlandırıyor.