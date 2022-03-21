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Aslan pençesi bitkisi faydaları ve zararları! Aslan pençesi ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Bitkiler doğanın gizli mucizeleridir. Her şifalı bitki hakkında yeterli bilgi olmaması ise kişileri araştırma yapmaya itmektedir. Bu bitkilerden biri de aslan pençesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslan pençesi yılın her döneminde yetişebilen bir bitkidir. İyileştirici etkisi bulunan aslan pençesinin bulunduğu aile ise Alchemilla’dır. Peki hakkında az bilgi olan aslan pençesi nasıl bir bitkidir?

Aslan Pençesi Bitkisi Faydaları ve Zararları! Aslan Pençesi Ne İşe Yarar, Faydaları Nedir?
Aslan pençesi bitkisi faydaları
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Aslan pençesi iyileştirici özelliği olan şifalı bitkilerden biridir. Hem yağ hem de krem şeklinde üretilebilen aslan pençesi bitkisi cilt sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Aslan pençesi bitkisi isteğe göre çay olarak da tüketilebilmektedir. Farklı kullanımları olan bu bitkinin özellikleri ise merak konusudur. Aslan pençesi hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Aslan Pençesi Nedir?

Aslan pençesi bitkisi gül familyasındandır. Dağlık alanlarda yetişen aslan pençesi her mevsimde görülebilir. En yoğun kullanıldığı yer Avrupa’dır. Eski tarihlerde kan durdurucu olarak kullanılan aslan pençesinin en büyük özelliği kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır.

Aslan Pençesi Faydaları

Aslan pençesi neye iyi gelir? sorusu son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Aslan pençesi faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da günümüzde paylaşılmaktadır. İşte aslan pençesi bitkisinin faydaları:

  • Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Düzenli kullanıldığında cilt lekeleri üzerinde iyileşme gösterir.
  • Farklı kanser türlerine iyi gelir.
  • Karaciğer sağlığına iyi gelir. Karaciğeri temizleme özelliği bulunmaktadır.
  • Kalp ve damar sağlığına dosttur.
  • Menopoz dönemindeki kadınların kullanımı önerilir.
  • Erkeklerin sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur.
  • Regl düzensizliği olan kadınlar kullanabilir.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda vücudun güçlü durmasını sağlar.
  • Göz sağlığına da iyi gelen şifalı bir bitkidir.
  • Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Aslan Pençesi Zararları

  • Aslan pençesi sağlığa faydalıdır ancak fazla ve yanlış tüketimle zararlı bir bitkiye dönüşebilir. Özellikle karaciğer için dost olan aslan pençesi bitkisi fazla kullanıldığında karaciğerde hassasiyet oluşmasına neden olur.
  • İdrar sökümüne sebebiyet verebilir. Sık sık idrara çıkmanıza neden olabilir.
  • Aşırı tüketimde damar büzülmesi meydana gelebilir.
  • İltihap önelemede önemli bir bitkidir ancak fazla kullanılırsa bazı hücrelerin yok olmasına neden olur.

Aslan Pençesi Tansiyonu İyi Gelir Mi?

Aslan pençesi tansiyon için faydalı bitkilerden biridir. Aslan pençesinin vazoaktif ve kan sulandırıcı etkisi bulunur. Bu özelliği ile yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Aslan pençesi tansiyon için çay olarak tüketilir. Aslan pençesini tansiyonu düşürmek için kullanmak isteyenler 10 gram aslan pençesini 1 su bardağı ile 5 ya da 6 dakika boyunca kaynattıktan sonra içebilir. Tansiyon için kullanılan aslan pençesinin raf ömrüne de dikkat edilmelidir. 1 yılı aşan aslan pençesini kullanmak önerilmemektedir.

Aslan Pençesi Erkekler Kullanır Mı?

Doğal bitkilerin kullanımı sağlık açısından önemli olduğu kadar cinsel hayat için de önemli bir yere sahiptir. Cinsel sağlık konusunda hem kadınlar hem de erkekler doğal bitkilerin özelliklerini araştırır ve kullanmak ister. Aslan pençesi bunlardan biridir. Aslan pençesi kadınlarda yumurtlama dönemini destekler. Erkeklerde de sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur. Bu yüzden erkekler tarafından da tüketilebilen bir bitkidir. Ancak aslan pençesi bitkisinin österojen hormonunu arttırdığı bilinmektedir. Bu yüzden erkeklerin sperm kalitesi üzerinde olumlu etkisi olsa da tüketim miktarında dikkatli olunmalıdır. Aslan pençesi bitkisinin afrodizyak etkisinin olup olmaması konusunda ise cevap hayırdır. Aslan pençesinin cinsel isteği arttırıcı özelliği bulunmamaktadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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