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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu'ndan alkışlanacak hareket - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu'ndan alkışlanacak hareket

        Aslı Bekiroğlu, lösemiyle mücadele eden Güneş Yıldırım'la Bebek'te piknik yaptı ve basın mensuplarına projeleri hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:54
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, uzun süredir lösemiyle mücadele eden Güneş Yıldırım'la Bebek'te piknik yaparken objektiflere yansıdı. Piknik sırasında minik hayranıyla keyifli anlar yaşayan Bekiroğlu, Yıldırım'la uzun süre vakit geçirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        "BİR ÇOCUĞUN YÜZÜNDEKİ GÜLÜCÜĞÜN SEBEBİ OLMAK ÇOK GÜZEL"

        Bekiroğlu, Güneş Yıldırım'ın lösemiyi yendiğini belirterek; "Güneş kızımız 2.5 yıl süren mücadelenin ardından lösemiyi yendi. Güneş'le 'Sihirli Eller' projesinde tanıştık. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bir çocuğun yüzündeki gülücüğün sebebi olmak çok güzel. Annesi hastalığı yendiğini haber verdiğinde çok mutlu oldum. Hemen bir şeyler yapmak istedik," ifadelerini kullandı.

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        Projelerinden de bahseden Bekiroğlu; "Kutsal Damacana' filmine dahil oldum ve sete keyifle gidiyorum; ekip şahane ve çok seveni var," dedi. Tatilden bahseden Bekiroğlu, "Fiyatlar çok konuşuldu" sözlerine, "Yazın bir hafta Çeşme'ye gittim. Dediğimiz gibi fiyatlar çok pahalıydı." şeklinde konuştu.

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        "Bir ters köşe rol düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Bekiroğlu; "Bir tane 'Gülizar: Yol Ayrımı' filminde dram oynadım. Beğenilirse dramada oynamak isterim," şeklinde yanıt verdi.

        #aslı bekiroğlu
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