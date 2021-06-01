Aslı Börek’in satışına onay çıktı

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Pastane zinciri Aslı Börek’in Eksim Holding’in gıda alanındaki amiral gemisi Eksun Gıda’ya satışına Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı. Eksun Gıda, geçtiğimiz günlerde Aslı Börek’in hisselerinin tamamını satın aldığını duyurmuştu.

Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir tarafından yapılan açıklamada, satış sürecinin Rekabet Kurumu onayı sonrasında kısa sürede tamamlanacağı belirtilerek, Aslı Börek’in İstanbul’da bulunan 15 bin m2’lik kapalı modern üretim tesisi, 300’den fazla çalışanı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Mersin ve Bolu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 70’ten fazla mağazasıyla Eksun Gıda’nın markaları arasına katıldığı belirtildi.

Ahmet Demir, Aslı Börek’in Eksun Gıda’nın kurumsal yönetim anlayışı ve vizyonuyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin, Amerika ve Arap yarımadasına geleneksel Türk lezzetlerini ihraç etmeye devam edeceğini söyledi.

Demir, "Tam buğday unundan uzmanlık unlarına, endüstriyel çeşitlerden perakendeye 150’yi bulan geniş ürün yelpazesiyle Eksun Gıda, tüm hanelere giren Sinangil markasından sonra, Aslı Börek zincirini de bünyesine katıyor. Eksun Gıda olarak, yenilikçi hamlelerimize devam edeceğiz ve yakalayacağımız sinerji ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.1 milyar TL ciromuzu 2021 yılında 1.5 milyar TL’ye yükselteceğiz" dedi.